تزويد 43 محطة في الجنوب بالوقود

العنوان-طرابلس

كشف مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة “أحمد المسلاتي” أن المجلس الرئاسي حدد 43 محطة على مستوى بلديات الجنوب لتزويدها بالمحروقات وبالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط.

كما أكد المسلاتي عن البدء في تزويد المحطات بداية من يوم 06 يونيو بمختلف مناطق الجنوب مشيراً إلى أنه تم تزويد منطقة العوينات غات ومنطقة برنو وتهاله عبر مستودع سبها النفطي بشحنة تقدر بحوالي 160.000 ألف لتر من وقود البنزين “95” و10.000 الأف لتر من الديزل.

ومن جهته أكد السيد عادل العادلي مدير منطقة سبها انه ابتدءاً من اليوم سيتم تزويد 16 محطة موزعة بين بلدياتي سبها ووادي البوانيس والمثمثلة في :

7 شحنات لبلدية سبها وشحنة لكلا من المناطق تراغن – الزيغن – اوباري المركز – ونزريك – أم الأرانب – القطرون.

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