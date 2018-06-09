بينهم بن قمو والخرم….مصدر يكشف مايقوم به الإرهابيون لإطالة أمد المعركة في درنة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع في مدينة درنة أنه تم رصد القيادي لدى المجموعات الإرهابية المدعو سفيان بن قمو أمام عمارة الأوقاف تحديدا في وسط المدينة مساء الجمعة.

وأوضح المصدر أن الإرهابي محمد عبدالنبي الخرم يفرض على العمالة المصريه بصناعة “اللحود” من الرخام لدفن العناصر الإرهابيه التي قتلت خلال المواجهات مع القوات المسلحة في المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتم دفن العناصر الإرهابية في حديقة مسجدي “أبوبكر الصديق و علي بن أبي طالب ” في منطقة شيحا الغربية.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابيه ترغم المواطنين في منطقة “شيحا الشرقية و شيحا الغربية” وخاصه حي القلعة وشعبية إسكندر في شيحا الشرقية بإخلاء منازلهم لهم وخاصة المنازل ذات الثلاث طوابق.

وأفاد المصدر أن إخلاء المنازل لاستغلالها في عمليات الرصد والقتال وصنع أو زرع المفخخات “التشريك” بها وذلك لعرقلة تقدم الوحدات العسكريه أثناء اقتحام منطقه شيحا لإطالة المعركة.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابية تقدم أيضا على صنع السواتر الترابية وزرع العبوات الناسفة “التشريك” ووضع السيارات المفخخة وركنها في بعض الشوارع والأزقة في منطقتي “شيحا الغربية والشرقية”.

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