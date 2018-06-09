غضب حاد ضد خطيب سلفي بطرابلس أفتى بعدم جواز إخراج الزكاة نقدا

أظهر تسجيل مصور تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشدة كلامية داخل مسجد “ميزران” بالعاصمة طرابلس اليوم الجمعة، بين أحد المصلين وخطيب مسجد، بسبب فتوى أطلقها الخطيب بشأن قيمة زكاة الفطر.

وكشف التسجيل، عن ظهور المصلي في حالة غضب من الخطيب وجدال بينهما نتيجة تحريم الخطيب إخراج زكاة الفطر نقدا والإنكار عليه، مما دفعت هذه الفتوى المصلي للغضب ومحاولة طرده من المسجد.

وبحسب التسجيل، فقد ظهر المصلين في حالة غضب شديد، متهمين الخطيب بأحد أتباع المنهج المدخلي “السلفية”، مطالبين إياه بعدم إلقاء الخطب في المسجد في مرات القادمة.

وقد أفتى الخطيب بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا وإنكار ذلك، وأن الشرع أوجب إخراجها طعامًا يتم توزيعه على الفقراء، رغم أن هناك علماء أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا.

يذكر أن جدل متكرر يدور سنويًا بشأن قيمة زكاة الفطر، في الوقت الذي حددت فيه دار الإفتاء بطرابلس قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ5 دنانير على الفرد الواحد، إلا أن الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة المؤقتة التي يديرها سلفيين “مداخلة” لا تجيز إخراجها نقدًا.

طرابلس….غضب وسخط الناس على الجالية السعودية المداخله الوهابيه…. بعد صلاة الجمعة اليوم في جامع ميزران بعد أن ذكر الخطيب بأن زكاة الفطر حرام تخرج نقدا. وردة فعل قوية من كل المصلين وخاصة الشيابين …قالوله انت مفتن ومعاش تصلي بينا بعد مادار الإفتاء والمفتي حددو قيمة الزكاة نقدا .وانت مستورد أفكار مداخلة من السعوديةالمهم الخطيب تهزب وروح ..

Posted by ‎منير ابو خالد‎ on Friday, June 8, 2018

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