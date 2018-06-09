مركز سبها الطبي يستلم ثلاجتين لحفظ الموتى من الأمم المتحدة في ليبيا

استلم مركز سبها الطبي ثلاجتين لحفظ الموتى، مقدمة من صندوق دعم الاستقرار التابع للأمم المتحدة في ليبيا، سعة كل واحدة منهما تسع جثث.

وأكد الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، أن المركز يستقبل على مدار الأسبوع جثث لمهاجرين غير شرعيين ، مشيرا إلى أنه المؤسسة الوحيدة التي تستقبل مهاجرين ومجهولي هوية في الجنوب الليبي .

وأضاف الوافي، أن الثلاجتين ورغم أنهن لن يحدان من إشكالية تراكم الجثث بالمركز، إلا أنهما سيسهمان في التقليل من تحلل الجثث التي تنتظر داخلها، إلى حين استكمال دائرة الإجراءات القانونية، السابقة على عملية الدفن، من نيابة وبحث جنائي وغيرها.

وشهدت مدينة سبها مؤخرا، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

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