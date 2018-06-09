بعد تسليم نفسه…الإعلان عن مقتل ابن يحي الأسطى عمر خلال المواجهات في درنة

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع من مدينة درنة أن أيوب يحي الأسطى نجل مسؤول ملف الأمني لدى الجماعات الإرهابية قتل خلال المواجهات التي دارت مع القوات المسلحه الليبية.

وأوضح المصدر أن الأسطى – الأبن – قتل في حي بن ناصر في منطقة الساحل الشرقي قبل الإعلان عن تطهيره من قبل القوات المسلحه في 3 يونيو 2018.

و أيوب من مواليد 1993 ومن سكان وسط البلاد في مدينة درنة لديه شقيق أكبر منه ويدعى ياسين وقد أفرج عنه بعد التحقيق معه من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لعدم علاقته بالجماعات الإرهابية.

وكان مسؤول ملف الأمني لدى الجماعات الإرهابيه بمدينة المدعو يحي الأسطى عمر سلم نفسه أمس الجمعة إلى جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة.

وذكر مصدر مطلع من مدينة درنة أن عملية التسليم تمت بالقرب من مسجد الصحابة وسط المدينة علي حدود الساعه 3:30 فجر الجمعة، حيث سلم نفسه إلى النقيب أسامة الورشفاني.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسليم جاءت بعد جهد جهيد وحوار دار بين النقيب الورشفاني وبين المدعو الأسطي عمر لإقناع الأخير بتسليم نفسه، نافيًا وجود أي عملية نوعية كما يتم تداوله عبر الميديا ووسائل الإعلام الأخرى.

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