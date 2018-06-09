حراك الإصلاح يطالب الوفاق بانتخاب مجلس بلدي جديد في سرت  

طالب أعضاء حراك الإصلاح العام بمدينة سرت، حكومة الوفاق الوطني ووزارة الحكم المحلي الاستمرار في المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة بايقاف عضوية أعضاء المجلس البلدي سرت والإعلان عن انتخابات مبكرة في البلدية كحق مشروع.

وحمل أعضاء الحراك في بيان أصدروه، أعضاء المجلس البلدي سرت مسؤولية تردي الأوضاع الانسانية والاقتصادية بالمدينة، منوهين إلى أن عدم توافق أعضاء المجلس فيما بينهم أثر سلبا على المدينة ومؤسساتها الخدمية، وعدم قدرته على توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطنين .

وأكد الأعضاء في بيانهم أن المجلس البلدي غير جاد في معالجة قضية العائلات المتضررة ولم يتخذ أي خطوة في ملف المشاريع المتوقفة بالمدينة ، إضافة إلى عدم المطالبة أو السعي لكشف نتائج التحقيقات مع أفراد تنظيم داعش لكشف مصير شباب المدينة المختطفين والذين لا يزال مصيرهم مجهول وعدم الجدية في تفعيل جهاز القضاء الإداري.

وشدد الأعضاء على ضرورة مراسلة مكتب النائب العام لتكليف لجنة مختصةبالتحقيق في جميع أعمال المجلس البلدي ولجان الازمة المشكلة باسم أهالي سرت مؤكدين على ان الحراك لا يستهدف اي

وكان عدد من الشباب سرت أعلنوا الخميس الماضي عن تأسيس حراكهم بشكل رسمي في ميدان الشهداء بالمدينة، مؤكدين وقوفهم ضد أي تحركات للفساد والمحسوبية

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