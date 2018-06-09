محمد الفاروق يصدر تعليماته لعميد بلدية درنة بمباشرة مهامه من داخل المدينة

أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة السيد محمد الفاروق المهدي تعليماته لعميد بلدية درنة السيد عبد المنعم الغيثي بمباشرة عمله فورا من داخل مدينة درنة بعد تحرير معظم أحيائها من الجماعات الإرهابية بفضل رجال القوات المسلحة العربية الليبية.

تعليمات محمد الفاروق جاءت في إطار عمل الحكومة المؤقتة على إرجاع الحياة المدنية وتوفير كافة الخدمات لمختلف القطاعات الحكومة والخدمية في بلدية درنة بما يكفل تذليل العقبات والصعوبات المعيشية التي عاناها السكان طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

ونقلا عن وكالة الانباء الليبية فقد طالب وزير الحكم المحلي محمد الفاروق من عميد بلدية درنة ع التنسيق التام مع غرفتي عمليات الكرامة وعمر المختار للعمل من داخل المدينة.

كما طالبه بالتنسيق التام مع لجنة الأزمة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بموجب قراره رقم 9 لسنة 2018 ميلادي، لتذليل الصعاب التي تواجه المدينة وسكانها، ولبحث أوضاع المدينة ونازحيها خلال عمليات التحرير الجارية حاليا.

يشار إلى أن لجنة الأزمة الوزارية التي هي الآن في حالة انعقاد دائم تضم في عضويتها عميد بلدية درنة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف قطاعات الحكومة.

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