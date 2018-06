المتوسط:

أكد مصدر أمني مسئول، اختطاف شخصين من الغرارات بالسوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيقة المتوسط، أن الشخصين هم عصام محمد الشفرود وعمه عبدالرزاق الشفرود، مضيفًا أنه تم انقطاع اتصالهما بذويهم.

وأضاف المصدر، أن الشخصين المختطفين من عائلة ” الشفرود ” أحدهما لديه إعاقة جسدية، وهما من منطقة الغرارات في سوق الجمعة، مرجحًا أن قوة الردع الخاصة وراء عملية الاعتقال والخطف.

ويشار إلى أنه في أكتوبر 2017 أعلنت قوة الردع الخاصة السيطرة على الغرارات في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، وألقت القبض على من سمتهم بـ«المجرمين»، وبدأت عمليات تمشيط في شوارع المنطقة مما جعل حدة التوتر بينهم مشتعلة.

وكانت قد اتهمت «قوة الردع الخاصة» التي يقودها الشيخ عبد الرؤوف بهدم ضريح «سيدي بوغرارة» في منطقة الغرارات بسوق الجمعة في العاصمة طرابلس، الشيء الذي نفته وأكدت مشيرة أنها «فتحت تحقيقًا في هذا الأمر وستتم ملاحقة الجناة».

The post القبض على أبناء الشفرود.. يعيد التوتر بين قوة الردع والغرارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية