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الناظوري يبحث إعادة هيكلة الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / الحدث الليبي
الحدث الليبي
مصدر الخبر / الحدث الليبي

عقد رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري مساء الخميس، اجتماعاً استثنائياً ضم المكلفين بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى .

 تناول الاجتماع وضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الغرفة، والاتفاق على إعادة هيكلة الغرفة وتوجيه عملها بما من شأنه أن يحقق أهداف المرحلة الثانية من العمل والتي غايتها التشبيك مع باقي الأجهزة الضبطية العاملة بالمدينة، كالمكافحة والحرس البلدي .

وأكد الفريق الناظوري وحسب وكالة الانباء الليبية أن الغرفة ستُمارس دورها الرقابي الإشرافي ذلك الهادف إلى تقييم أداء الوحدات العسكرية، والإدارات الأمنية المنضوية تحت الغرفة، والساعية لوضع التصور والخطة التي اعتمدت خلال الاجتماع موضع التطبيق والتنفيذ .

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الحدث الليبي

الحدث الليبي

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