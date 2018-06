المتوسط:

أعلن مدير عام مركز التوثيق والمعلومات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، يوسف أبوزويدة، نسبة صرف فائدة طلبة الشهادة الثانوية من الشفرات الهاتفية المقدمة من شركة المدار الجديد ضمن مبادرتها (باقة مدار المستقبل).

وأوضح “أبو زويدة”، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، أمس الجمعة أن نسبة صرف الفائدة بلغت 56% من العدد المستهدف، مضيفًا أن إجمالي الطلبة المستهدفين من المبادرة يبلغ حوالي (58504) ألف طالبا وطالبة موزعين على (816) مدرسة بـ (43) مراقبة تعليمية.

وأضاف مدير عام مركز التوثيق، أن عدد الطلبة الذين تسلموا الشفرات الهاتفية الخاصة بهم بلغ نحو (32660) ألف طالبا وطالبة، موكدًا أن عملية التوزيع مستمرة من خلال وكلاء الشركة الموجودين بمختلف المناطق بالبلاد.

وأكد أن الغاية من توزيع شفرات هاتفية على طلبة الشهادة الثانوية، هو تسهيل عملية الاتصال والتواصل بين الطلبة والوزارة وتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد وأماكن ونتائج الامتحانات وتقديم الدعم النفسي والإرشاد لهم طيلة فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن هذه المبادرة المجانية من شركة المدار الجديد تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الوزارة والشركة في التاسع من شهر أبريل الماضي، موضحًا أن أهم مزايا الشفرات هي منح الطالب 30 دقيقة صوت و50 رسالة قصيرة مجانا شهريا.

وتابع: ” ومن مميزاتها أيضًا تكلفة المكالمة بين مشتركي الباقة وهي 40 درهم للدقيقة، فضلا عن عدم تحديد تاريخ معين لانتهاء الصلاحية وأنها تظل صالحة مدى الحياة إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الخاصة بالطالب”.

The post «توثيق التعليم» تعلن نسبة صرف الشفرات الهاتفية لطلبة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية