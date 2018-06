المتوسط:

تمكن أفراد دوريات اللواء 12 مجحفل، من ضبط شحنة محملة بثلاث مليون حبة ترامادول (حبوب مخدرة) بمنطقة براك العسكرية كانت متجهة من سبها إلي الجفرة.

ومن جهته، أوضح مصدر مسئول، أنه أثناء تسيير دورية للطريق الرابط بين براك ومنظومة النهر الصناعي للمنطقة الجنوبية إلي ظهير حمار وخزان فزان والألف وطريق النهر الرابط بين الفقهاء دار براك ودار براك اشكدة تم ضبط الشحنة ومصادرتها وتحويلها إلي الجهات المختصة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عملية الاستيقاف والقبض على الشحنة تمت عن طريق الدوريات العسكرية المسلحة والدورية الدائمة بين طريق براك ادري والدوريات المستمرة بين براك سبها.

ووجه المصدر التحية للقوي المساندة للجيش، داعيًا الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد للقوي المساندة واتخاد مواقعها بمنطقة براك العسكرية.

The post «اللواء 12 مجحفل» يضبط 3 مليون حبة «ترامادول» بمنطقة براك العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية