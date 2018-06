«المجبري» و«الكبير» يبحثان آليات معالجة سعر صرف الدينار الليبي

المتوسط:

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري، اجتماعًا مساء أمس الجمعة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، لوضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الإقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمصرف ليبيا المركزي، د. محمد تكالة رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي.

وتطرق الاجتماع إلى الثلاثة مسارات الإصلاحية وهم معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، معالجة ملف الدعم وبحث آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، حيت سيستكمل المجتمعون لقاءهم يوم الأحد القادم بالخصوص.

