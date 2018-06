«محلي المؤقتة» يصدر تعليماته لعميد بلدية درنة بمباشرة مهامه

المتوسط:

أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، محمد الفاروق المهدي تعليماته لعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي بمباشرة عمله من داخل المدينة بعد تحرير الجيش الوطني لمعظم أحيائها من الجماعات الإرهابية.

وأوضح “المهدي”، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أن هذه التعليمات جاءت في إطار إرجاع الحياة المدنية وتوفير كافة الخدمات لمختلف القطاعات الحكومة والخدمية في بلدية درنة.

وطالب وزير الحكم المحلي، عميد بلدية درنة، بالتنسيق مع غرفتي عمليات الكرامة وعمر المختار لتذليل العقبات والصعوبات المعيشية التي عاناها السكان طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

