«حراك الإصلاح» يطالب «الوفاق» بإيقاف أعضاء «بلدي سرت»

طالب أعضاء حراك الإصلاح العام بمدينة سرت، حكومة الوفاق الوطني، بإيقاف عضوية أعضاء المجلس البلدي سرت والإعلان عن انتخابات مبكرة، في إطار الاستمرار في المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأكد الحراك، في بيان، تداولته وسائل الإعلام، أمس الجمعة، أن توافق أعضاء المجلس فيما بينهم هو السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بالمدينة ما أثر بالسلب على المؤسسات الخدمية.

وأضاف البيان، أن المجلس البلدي غير جاد في معالجة قضية العائلات المتضررة ولم يتخذ أي خطوة في ملف المشاريع المتوقفة بالمدينة، مشيرًا إلى عدم المطالبة أو السعي لكشف نتائج التحقيقات مع أفراد تنظيم داعش لكشف مصير شباب المدينة المختطفين.

ودعا أعضاء الحراك، مكتب النائب العام، لتكليف لجنة مختصة تحقق في جميع أعمال المجلس البلدي ولجان الأزمة المشكلة باسم أهالي سرت.

وكان عدد من الشباب سرت أعلنوا الخميس الماضي عن تأسيس حراكهم بشكل رسمي في ميدان الشهداء بالمدينة، مؤكدين وقوفهم ضد أي تحركات للفساد والمحسوبية.

