درنة.. إجلاء عائلات وانتشال جثث مجهولة

قام شباب الهلال الأحمر درنه بإجلاء أكثر من 320 عائلة من مختلف أحياء المدينة نتيجة الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش الوطني وما تبقى من الجماعات الإرهابية، كما تم انتشال 9 جثث مجهولة الهوية ودفنها بمقبرة الفتائح.

وطلب فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر من المواطنين عدم الخروج من منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأسطح وواجهات المنازل داعياً أياهم التواجد بالطوابق الأرضية ومنتصف المنازل حفاظاً على سلامتهم.

ووعد الهلال الأحمر بنشر إعلانات حول مواقع الممرات الآمنة التي سيتم تخصيصها لخروج العائلات والمدنيين العالقين في مواقع الاشتباكات المُسلحة.

وأعلن الهلال الأحمر فرع درنة عن تخصيص 3 أرقام طوارئ للتواصل مع سكان المدينة وتسهيل الوصول لهم وتقديم المساعدة.

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