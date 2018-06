المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، بأنَّ وحدة الإيواء تقومُ حاليًا بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من المهاجرين غير الشرعيين، وتحديدًا من النزلاء.

وجاءت هذه الدورات الخاصة باللغة العربية التي يتم تدريسها لغير الناطقين بها، وذلكَ وفقًا لما ذكره رئيس المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس- طريق السكة.

