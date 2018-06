«مكافحة الهجرة» بـ تاجوراء يُنظم مُسابقة للمُهاجرين في القرآن الكريم

المتوسط:

نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء مسابقة في حفظ القراّن الكريم للمهاجرين وبالتعاون مع وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاجوراء، وذلك تحت شعار «كتاب الله يجمعنا».

وشارك عدد كبير من المهاجرين من جميع الجنسيات الأفريقية والأسيوية داخل مركز إيواء تاجوراء.

وقام الجهاز بتوزيع الجوائز على كل الفائزين والمُشاركين في المسابقة وفي نهاية حفل التكريم، هنأ مدير الفرع الفائزين، وأثنى على جهودهم وحفظهم لآيات القرآن الكريم، وتمنى لهم مستقبلاً مزدهرًا على طريق العلم والنور.

