المتوسط:

‎أعلن رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إبراهيم اليتيمي، عن إيصال كمية كبيرة من الأدويه والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفي الميداني بحي السيدة خديجة والمعروف «بحي لميس» غرب مدينة درنة للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لجرحي القوات المسلحة في محاور القتال والوقوف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة في حربها على الاٍرهاب.

‎وأكد اليتيمي، أنَّ وزارة الصحة المؤقتة علي تواصل مستمر مع جميع المستشفيات الميدانية داخل مدينة درنة وخارجها ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة المتمثّلة بـ مستشفى الوحدة وإدارة الخدمات الصحية، وذلك بناء علي تعليمات وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب وتوصيات الحكومة الليبية المؤقتة وتتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير المدينة.

وأشار إلى أنَّ دعم المستشفيات الميدانية سيساهم أيضا في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضي من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمة طبية.

The post «طوارئ المؤقتة» تزود مستشفى درنة الميداني بـ شحنة من الأدوية appeared first on صحيفة المتوسط.

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