فتح المجال لإدخال المواد الغذائية إلى درنة

أعلن آمر غرفة عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادي فتح المجال أمام دخول كافة المواد الغذائية والأدوية والمُعدات الضرورية والوقود وغاز الطهي إلى درنة.

وأكد الرفادي، عبر كلمة مسجلة وجهها إلى أهالي مدينة درنة التزام قوات الجيش بحماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة، كما طالب سكان المدينة بالتقدم بشكوى إلى قوات الجيش الوطني في حال تعرضهم أو تعرض ممتلكاتهم لأي اعتداء.

وأشار آمر غرفة عمليات عمر المختار إلى أنه لم يتبقى أمام الجيش الوطني إلا كيلو مترات معدودة لإعلان تحرير درنة بالكامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية