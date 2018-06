المتوسط:

عقد خلال اليومين الماضيين، بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن توكرة اجتماعًا أمنيًا موسعًا ضمَّ مدراء مديريات مناطق الطوق «جردس– المرج– توكرة – سلوق قمينس – الأبيار»، وأمن مديرية أمن مطار بنينا وأمن ميناء بنغازي وإدارة الدعم المركزي.

وأفادت وحدة الإعلام بمديرية أمن توكرة، أن ما جرى خلال هذا الاجتماع الاتفاق على وضع خطة أمنية محكمة وتجهيزها لعيد الفطر المبارك، تضمنت العديد من النقاط المهمة أهمها تشديد الحراسة علة المنافذ البحرية والجوية وتجهيز قوة أمنية احتياطية مستعدة لأي طارئ.

The post «أمن توكرة» تعد خُطة أمنية استعدادًا لعيد الفطر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية