هذا ما جاء في لقاء ترامب وماكرون حول ليبيا

ليبيا – أعلن البيت الأبيض أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب دعا خلال إجتماع له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش “السبع الكبار”، إلى إيجاد حل للمشكلة الليبية بمشاركة الجميع لتحقيق نتائج طويلة الأجل.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء:”عقد الرئيس ترامب اليوم اجتماعاً مثمراً مع الرئيس ماكرون وأكد على أن الحل طويل الأجل في ليبيا ممكن فقط إذا استطاع جميع أصحاب المصلحة أن يتفقوا”.

يذكر أن الجانبين أجريا مباحثات هاتفية يوم الجمعة الماضي تناولت عدة مواضيع بشأن ليبيا منها قضية الهجرة في البلاد والإطار الزمني لحل هذه المشكلة.

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