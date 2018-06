اجتماع بـ«ليبيا المركزي» لوضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي

المتوسط:

عُقد بمصرف ليبيا المركزي، مساء أمس الجمعة، اجتماعًا موسعًا، حضره الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفتحي المجيري نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي، حيث تم وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي الأخيرة بتونس، وذلك عبر ثلاثة مسارات .

يتضمن المسار الأول، معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، والثاني معالجة ملف الدعم، فيما يتضمن المسار الثالث آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار فرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

