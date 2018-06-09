المجبري والكبير يناقشان آليات معالجة سعر صرف الدينار ورفع الدعم

ليبيا – عقد بمصرف ليبيا المركزي أمس الجمعة اجتماعاً موسعاً حضره كل من محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير وعضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة محمد تكالة.

الإجتماع تضمن بحسب الموقع الرسمي للمصرف وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الإقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات.

وأوضح المصرف أن هذه المسارات تمثلت أولاً بمعالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ومعالجة ملف الدعم وآلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

كما تم الاتفاق على استمرار العمل بين الأطراف المعنية حيت سيستكمل المجتمعون لقاءهم غداً الأحد بالخصوص.

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