تمكن شباب الهلال الأحمر درنة، من إخلاء أكثر من 320 عائلة من مختلف أحياء مدينة درنة يومي الجمعة والسبت.

وأكد الهلال الأحمر في منشور على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، انتشال 9 جثث مجهولة الهوية، مبيناً أنه تم دفن هذه الجثث بمقبرة الفتائح.

