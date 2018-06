وفد مجلس الدولة يصل القبة للقاء «عقيلة صالح»

المتوسط:

أفادت مصادر مُطلعة، لصحيفة «المتوسط»، أنَّ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجى مختار، يترأس وفدًا من أعضاء «المجلس الاستشاري»، المُتجه الآن إلى مَدينة الأبرق لـ لِقاء رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، في القبة.

كان «خالد المشري»، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، قد أرسلَ خطابًا إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد للقاء بين المجلسين، للعمل على تقريب وجهات النظر.

وأثنى «المشري»، في خطابهِ على جهود عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لما وصفه بـ «جهوده واستعداده لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد بين شركاء الوطن الوحد لدعم جهود الاستقرار».

وقال «المشري»، في بيانه أمس الأول، «سأكون على رأس وفد مشكل من 30 عضوًا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مَدينة طبرق بهدف الوصول إلى التوافقات والحلول العملية الناجحة».

وأكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة، ثقته في نجاح اللقاء المرتقب، وأنه سيكون أكثر نجاحا من اللقاءات السابقة في تقريب وجهات النظر بين المجلسين.

