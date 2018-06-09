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إعلام البريقة يكشف حقيقة ما نشر عن أزمة الوقود

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط، وجود مسمى للجنة أزمة للوقود والغاز بالشركة، وأن اللجنة المختصة بالأزمة مشكلة من قبل المجلس البلدي طرابلس.

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن ما نشر من أخبار عن توفر الوقود بمستودع طرابلس النفطي، غير صحيح، مبينا أنه بإلاستفسار من مدير المنطقة الغربية والجنوبية بالشركة، أكد أن محطات الطرق السريعة لا تعمل لأغلاقها بحكم قضائي من المحكمة.

وأكد أن المخول الوحيد بالشركة بالتصاريح هو المكتب الإعلامي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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