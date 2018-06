المتوسط:

رحّب أهالي وسكان منطقة شيحا الغربية بِدخول القوات المسلحة المدينة، وتحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية.

وخرج أهالي المنطقة، اليوم السبت الموافق 9 يونيو 2018، للتعبير عن فرحتهم بانتصارات الجيش الوطني الليبي على الجماعات الإرهابية.

وقام الجيش الوطني الليبي، بتحرير منطقة شيحا الغربية، وكذلك تَحرير جامعة درنة، من سَيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

The post الجيش يُحرر شيحا الغربية وسط ترحيب الأهالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية