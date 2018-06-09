إجتماع تشاوري لليبيين بتونس في إطار الملتقى الوطني

إنتظم, أمس الجمعة, بفندق “لايكو” في العاصمة التونسية لقاء تشاوري جمع عدد من الليبيين المقيمين في تونس وليبيين من الداخل بهدف تباحث تفعيل إنهاء الأزمة وتفعيل المصالحة الشاملة في البلاد.

يشار إلى أن الملتقى الوطني الليبي هو عبارة عن مجموعة من الإجتماعات المفتوحة لليبيين في الداخل والخارج للمشاركة في تقرير مصير بلادهم وإنهاء الأزمة التي تعصف بها.

والملتقى الوطني الليبي يلتئم تحت رعاية الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ،وتتكفّل منظمة الحوار الإنساني بالإسناد اللوجستي للملتقى.

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