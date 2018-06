بالأسماء .. مقترح متداول يتحدث عن دمج حكومتي الوفاق والمؤقتة

المتوسط/ خاص

كشف مصدر دبلوماسي مسؤول رفيع المستوى في تصريحه لصحيفة المتوسط، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يبحث حاليا مع عدد من أعضاء مجلس النواب اعادة تشكيل الحكومة الوفاق.

وأكد ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المرتقبة، من المنتظر أن يصادق عليها ويعتمدها في مجلس النواب ، فيما أوضح المصدر أن التعديل المقترح سيكون من 30 حقيبة وزارية ، 68 وكيل ، 3 هيئات.

وجاءت الهيئات المقترحة حسب وثيقة غير رسمية تحصلت عليه المتوسط، كالتالي:

هيئة المصالحة الوطنية، هيئة شؤون المرآة والطفل، هيئة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين.

أما عن الوزارات التى يتم التشاور عليها فى المدن الليبية بحسب ذات الوثيقة المسربة : –

طرابلس

الخارجية، الداخلية، التخطيط، الاتصالات والمعلوماتية، المواصلات والنقل، التربية والتعليم العام، الثروة البحرية، الكهرباء والطاقات المتجددة، الشؤون الاجتماعية، التكوين والتدريب المهني، الإعلام والثقافة.

برقة

التعاون الدولى، الدفاع، المالية، الاقتصاد والتجارة، الهيئة العمرانية وإعداد الإعمار، التعليم العالى والبحث العلمي، الزراعة، النفط والغاز، الموارد المالية، الشباب والرياضة.

فزان

الحكم المحلي، العمل، الصناعة والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق،الصحة والبيئة، الثروة الحيوانية، السياحة والآثار، الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي نشر الوثيقة قبل عدة أيام، بالكشف عن تشكيلة الحكومة المقترحة التوافقية، وتداول العديد من الأسماء البارزة سياسياً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التشكيلة الوزارية، وما سمى مقترح دمج حكومتي ( المؤقتة والوفاق )، ولم يستنى للمتوسط، التأكد من صدقية ما ورد، غير أن مصادر مقربة من فايز السراج أكدت اقتراب اعلان التعديل الوزاري وتقديمه للبرلمان، في إطار لقاء باريس الرباعي.

التشكيلة الوزارية وهي النحو التالي وغير مؤكدة :-

رئيس الحكومة

فائز السراج .

نائب اول

فتحي المجبري

نائب ثاني

عبدالمجيد سيف النصر

وزير المالية

مراجع غيث

وزير الخارجية

محمد اسيالة

وزير العدل

ابراهيم بوشناف

وزير الاقتصاد

حسام الحداد البرعصي

وزير الداخلية

العميد عاشور شوايل

وزير التخطيط

طاهر الجهيمي

وزير الدفاع

عبدالكريم هدية

وزير الصحة

سعد عقوب القطعاني

وزير الحكم المحلي والادارة العمرانية

بداد قنصوه

وزير الزراعه والثروة الحيوانية والبحريه

محمد لامين الدرسي

وزير المواصلات

ميلاد معتوق

وزير العمل

علي قلمة

وزير الشؤون الاجتماعية

احمد بريدان العبيدي

وزيرة المرأة والمجتمع المدني

عبير امنينة

وزير الثقافة والاعلام

محمود البوسيفي

وزير المصالحة والمجتمع المدني

عبدالله عثمان القذافي

وزير الاسكان والمرافق والاعمار

على عبدالشاهد المصراتي

وزير الرياضه والشباب

محمد خليفه الورشفاني

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والغاز

عبدالمنصف محمود صالح

رئيس الشركة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة

عمر فاحى الزواري

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

بدر بن عثمان

رئيس جهاز المخابرات العامة

اللوء احمد العريبى

رئيس الشركة القابضة للاتصالات

فتحي الغويل .

