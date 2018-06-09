مصرع المسؤول العام لسرايا الدفاع عن بنغازي في حادث سير

تعرض المسؤول العام لما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية ، ياسر الجبالي ، فجر السبت لحادث سير مروع إدى لإصابته بإصابة فارق بعدها الحياة بساعات .

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية فقد توفي الجبالي بعد ساعات من إصابته البالغة في حادث سير شرقي مصراتة على الطريق الرابط بتاورغاء وقد نقل جثمانه إلى مشرحة الموتى بمستشفى المدينة بعد مفارقته الحياة .

ويعتبر الجبالي المنحدر من مدينة بنغازي، الرجل الثاني فى ما يسمى سرايا الدفاع بعد إسماعيل الصلابي الرجل الأول فعليا في المجموعة.

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