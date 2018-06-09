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الخارجية الليبية تبحث دعم التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية أحمد عمر الأربد ، بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس بمسؤولين من منظمة الهجرة الدولية IOM في ليبيا و هما أنطونيو سالانقا مسؤول عن تطوير البرامج و العلاقات مع الجهات المانحة بالمنظمة و صفاء المساهلي المكلفة بالإعلام و الإتصال بالمنظمة و بحضور بعض روساء الأقسام و الوحدات المعنية بالإجتماع  بإدارة الإعلام الخارجي .

تناول الإجتماع ،سبل تطوير التعاون الثنائي و استعراض البرامج و المقترحات الممكن تنفيذها بالمشاركة الثنائية و  خلال هذا العام الجاري 2018  ،كما تم التطرق إلى كيفية الدعم و المساعدة الممكنة من إدارة الإعلام الخارجي للمنظمة الدولية  لأبراز مناشط و أعمال المنظمة في ليبيا من خلال وسائل الإعلام المختلفة الليبية و الأجنبية لإطلاع الشعب الليبي و المجتمع الدولي على الدور الإنساني و الخيري و الجهود المبذولة من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM في ليبيا .

كما تباحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج مشتركة تخدم الشباب الليبي من الجنسين في مجالات التدريب و التأهيل و تقديم المعرفة و الخبرة لهم بالأخص في جوانب النازحين و المهاجرين و كل ما يتعلق بإدارة الأزمة و مهارات التعامل مع قضايا النزوح و الهجرة.

 كما تم التباحث حول إمكانية  التعاون الإعلامي و تنظيم مشاركة المؤسسات الإعلامية المختلفة لأنشطة المنظمة داخل الأراضي الليبية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعلامية متنوعة مشتركة للتوعية و الترشيد بالخصوص و أخرى تبرز الجوانب الإنسانية و الجهود الحكومية الكبيرة للدولة الليبية عموما و قيم المجتمع الليبي السمحة خصوصا في مساعدة و دعم المهاجرين و النازحين و يتم أبرازها من خلال الإعلام لكل  الأعمال و المناشط و الانجازات و المجهودات المتميزة لمنظمة الهجرة الدولية IOM  في ليبيا لدعم النازحين الليبيين بالداخل و المهاجرين غير الشرعيين  عبر الأراضي الليبية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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