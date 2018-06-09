بلدي طبرق يستعد لاستقبال العائلات النازحة من درنة

طبرق-العنوان

قال عميد بلدية طبرق الناجي مازق أن المجلس البلدي أنهي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال العائلات النازحة من درنة جراء العمليات العسكرية التي تهدف إلى تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية.

وأوضح مازق بأن المجلس البلدي قام بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين بالتعاون مع آمر المنطقة العسكرية طبرق، وضمت اللجنة مراقب التعليم ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ ومراقب الشؤون الاجتماعية وآمر مكتب الاستخبارات.

وأكد عميد بلدية طبرق على التنسيق من أجل إخلاء المدارس لاستقبال النازحين وتقديم المساعدات لهم.

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