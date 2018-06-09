الهلال الأحمر درنة يعلن إخلاء عدد من العائلات..والأمانة العامة تنشر أرقام الطواريء

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الهلال الأحمر الليبي – فرع درنة أمس الجمعة أنه قام بإخلاء عدد أكثر من 320عائلة من مختلف أحياء المدينة نتيجة الاشتباكات.

وأضاف الهلال الأحمر الليبي فرع درنة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه قام أيضًا فى إطار العمل الإنساني بانتشال عدد 9 جثث مجهولة الهوية وتم دفنها في مقبرة الفتايح.

وكان الهلال الأحمر فرع درنة طلب من أهالي المدينة عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” منذ يومين عدم الخروج من منازلهم والابتعاد عن الشبابيك والأسطح وواجهات المنازل.

وشدد فريق التدخل أثناء الطوارئ على كل المواطنين التواجد في الطوابق الأرضية وفي منتصف المنازل حفاظاً على سلامتهم.

وتابع الفريق من خلال ذات المنشور أنه سيوافي المواطنين بأماكن الممرات الآمنة لخروج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات لاحقاً.

ومن جهتها، أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي أنه تم تشكيل فريق طوارئ تابع للأمانة العامة للهلال الأحمر مكلف بعدد من المهام في مدينة درنة.

ونشرت لأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي عبر الصفحة الرئيسية لها على فيسبوك أرقام الطوارئ المخصصة للهلال الأحمر الليبي فرع درنة حتى يتسنى للسكان التواصل معهم لتقديم المساعده ( 0927958817 – 0926938581 – 0911592441).

ومن جانبه، قال رئيس فرع الهلال الأحمر بنغازي قيس الفاخري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الهلال الأحمر فرع درنة استئناف أمس الجمعة عمله الإنساني حيث كان عدد كبير من متطوعي الهلال محاصرين في مناطق الاشتباك”، موضحًا أنهم قاموا بتوفير مواد غذائية مدهم بها الصليب الأحمر الدولي.

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر بنغازي إلى أن فريقا من الإدارة العامة للهلال الأحمر الليبي يعمل على تجهيز وتنظيم غرفة العمليات في درنة.

وأضاف الفاخري أن الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر درنة كانوا محاصرين في إحدى المناطق وأنه بعد دخول القوات المسلحة تمكنوا من العودة للعمل من جديد.

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