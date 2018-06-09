وزارة التعليم: 56% نسبة توزيع شفرات الهاتف على طلبة الشهادة الثانوية

أفاد مركز التوثيق والمعلومات بوزارة التعليم، أن ما صرف من شفرات هاتفية مقدمة من شركة المدار الجديد ضمن مبادرتها (باقة مدار المستقبل) لطلبة الشهادة الثانوية، بلغت نسبته 56% من العدد المستهدف.

وقال المدير العام للمركز يوسف أبوزويدة، الجمعة، بحسب الموقع الرسمي للوزارة، إن إجمالي الطلبة المستهدفين من المبادرة يبلغ نحو 58,504 ألف طالب وطالبة، موزعين على 816 مدرسة، في 43 مراقبة تعليمية، مبينا أن عدد الطلبة الذين تسلموا الشفرات الهاتفية الخاصة بهم بلغ نحو 32,660 ألف طالب وطالبة، موكدا أن عملية التوزيع مستمرة من خلال وكلاء الشركة الموجودين في مختلف المناطق بالبلاد.

وأضاف أبوزويدة أن أهم مزايا الشفرات الخاصة بالطلبة أنها تمنح الطالب 30 دقيقة و50 رسالة قصيرة مجانا شهريا، بالإضافة إلى أن تكلفة المكالمة بين مشتركي الباقة ستكون 40 درهما للدقيقة، وعدم تحديد تاريخ معين لانتهاء الصلاحية، وأنها تظل صالحة مدى الحياة، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الخاصة بالطالب.

يذكر أن المبادرة المجانية من شركة المدار الجديد تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعت بين الوزارة والشركة في التاسع من أبريل المنصرم.

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