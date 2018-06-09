الجيش يعلن السيطرة على منطقة شيحا فى درنة بالكامل

ليبيا – اعلنت القيادة العامة للجيش الليبي احكام سيطرتها منطقة على منطقة شيحا بالكامل ومباشرة القوات تمشيطها من الالغام والمفخخات .
وفى تدوينة لشعبة الاعلام الحربي التابعة لها ، اعلنت القيادة بعد ظهر اليوم السبت بأن القوات فى طريقها الآن الى منطقة شيحا الشرقية .
واعلنت الشعبة مساءً على تمام الساعة الخامسة والنصف السيطرة على شيحا الشرقية لتكون وبذلك قد سيطرت على منطقة شيحا بشقيها بالكامل .
وتعد منطقة شيحا منطقة من اهم مناطق المدينة وواحدة من أخر ثلاثة مناطق تبقت للجماعات الارهابية المتحصنة بين السكان فى احياء شيحة الشرقية والمغار و ” وسط البلاد ” .
يتبع ….
المرصد – خاص
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