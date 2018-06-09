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الجيش يعلن السيطرة على منطقة شيحا فى درنة بالكامل

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعلنت القيادة العامة للجيش الليبي احكام سيطرتها منطقة على منطقة شيحا بالكامل ومباشرة القوات تمشيطها من الالغام والمفخخات .

وفى تدوينة لشعبة الاعلام الحربي التابعة لها ، اعلنت القيادة بعد ظهر اليوم السبت بأن القوات فى طريقها الآن الى منطقة شيحا الشرقية .

واعلنت الشعبة مساءً على تمام الساعة الخامسة والنصف السيطرة على شيحا الشرقية لتكون وبذلك قد سيطرت على منطقة شيحا بشقيها بالكامل .

وتعد منطقة شيحا منطقة من اهم مناطق المدينة وواحدة من أخر ثلاثة مناطق تبقت للجماعات الارهابية المتحصنة بين السكان فى احياء شيحة الشرقية والمغار و ” وسط البلاد ” .

يتبع ….

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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