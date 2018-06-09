طبرق تستعد لاستقبال العائلات النازحة من درنة

أنهى كافة بلدية طبرق الترتيبات الخاصة باستقبال العائلات النازحة من درنة جراء العمليات العسكرية الهادفة إلى تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية.

وقال قال عميد الناجي مازق إن المجلس البلدي ،قام بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين بالتعاون مع آمر المنطقة العسكرية طبرق، وضمت اللجنة مراقب التعليم ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ ومراقب الشؤون الاجتماعية وآمر مكتب الاستخبارات.

وأكد عميد بلدية طبرق على التنسيق من أجل إخلاء المدارس لاستقبال النازحين وتقديم المساعدات لهم.

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