مبادرة الصدر لنزع السلاح…أزمة لبنان والأمم المتحدة بشأن اللاجئين…الجيش الليبي يتوغل داخل درنة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حملة لنزع السلاح في جميع أنحاء العراق، مشددا على أن معقله في بغداد سيكون أول منطقة منزوعة السلاح.

وجاءت مبادرة الصدر بعد يومين فقط من انفجار مخزن للذخيرة في مدينة الصدر ببغداد، ما أدى إلى سقوط 18 قتيلا.

قال الخبير العراقي بشئون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي إن الجماعات المسلحة التي دعا الصدر إلى ضرورة نزع سلاحها هى تنقسم إلى ثلاث فئات منهم فئة ضمن هيئة الحشد الشعبي وفئة موالية للحكومة ولكنها ليست منطوية تحت هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى تجار الأسلحة الذين ساهموا في توفير السلاح لفصائل الحشد الشعبي و في المعارك ضد داعش.

أثار قرار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين موجة انتقادات واسعة بالداخل اللبناني والحكومة المكلفة وتحذيرات من تداعيات خارجية وأزمة داخلية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري لشؤون النازحين، “أن الحريري أبلغ باسيل رفضه لهذه الخطوة الأحادية التي لا تعكس سياسة الحكومة.”، مطالبا إياه بالعودة سريعا عن هذه الخطوة.

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم، إن الانتقادات التى تعرض لها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بسبب قرار تجميد طلبات الإقامة للاجئين تعود لأسباب داخلية أكثر ما هي أسباب سيادية، موضحًا أن قرار باسيل يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ورغبة منه في وضعها أمام أمر واقع، فضًلا عن وجود انقسام كبير داخل لبنان حول هوية عودة اللأجئين؛ فالبعض يرى أنها يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة، والأخر يرى أن تتم عبر مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن قوات الجيش، ألقت القبض على الإرهابي يحي الأسطى عمر مسؤول الملف الأمني لدى تنظيم القاعدة بمدينة درنة.

في سياق متصل، نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مشاهد لتقدم الوحدات العسكرية داخل مدينة درنة.

قال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار بمدينة درنة، عبدالكريم صبرا، إن القوات المسلحة الليبية سيطرت على 90% من مدينة درنة وتم تحريرها من الجماعات المسلحة.

وأشار إلى أن الجيش سيطر على منطقة الساحل بالكامل وباب طبرق، وفي المحور الغربي عين مارة، تمت السيطرة على حي السلام وحي السيدة خديجة، موضحا أنه لا زالت مناطق أخرى يتقدم الجيش نحوها، مثل شيحة الغربية والقلعة والموحشة والمغار، التي تتمركز الجماعات المسلحة ويتم رصدهم من القوات.

المذيعون: عبد الله حميد و نوران عطالله وهند الضاوي