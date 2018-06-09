الرائد_صحة هل كثرة شرب الماء في السحور تسبب العطش ؟ كثرة شرب الماء في السحو…

#الرائد_صحة

هل كثرة شرب الماء في السحور تسبب العطش ؟

كثرة شرب الماء في السحور ترتبط بتناول كمية تزيد على 10 لترات من المياه في اليوم الواحد، وهناك حالات مسجلة لمرضى بالقلب توفوا نتيجة تناولهم كمية تتراوح بين 30 – 40 كوبا من المياه على مدار يوم واحد. وترجع الآثار السلبية الخطيرة لتناول كمية كبيرة من المياه إلى الانخفاض الشديد في تركيز الأملاح المهمة في الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، التي تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الوظائف الأساسية للخلايا المختلفة في الجسم.

#ليبيا