العامة للكهرباء تكشف تفاصيل عن إستمرار تعرض ممتلكاتها للتخريب بعد سرقة 400 برج فى الجنوب

ليبيا – أكد مدير دائرة الاعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري على أن الشركة قامت ببذل جهود كبيرة لصيانة عدد من الوحدات الإنتاجية بعد تعرضها للإعتداء أو تضررها من الإشتباكات التي حدثت سابقاً كمحطتي خليج سرت والسرير.

التكوري أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”كلمة خير” الذي يذاع على قناة “ليبيا الوطن” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الشركة تسعى إلى تركيب وتوريد وحدات غازية في محطة غرب طرابلس ومصراتة بقدرة 1200 ميجاواط بالإضافة لمحاولتها إقناع الشركات الأجنبية العودة للمشاريع المتوقفة بالبلاد.

وأضاف أن العديد من المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء على تنفيذها يتم الإعتداء عليها بالسرقة أو التخريب كما حدث في سرقة 400 برج تابع لمشروع قد كلف الشركة مبالغ مالية طائلة رغم انه كان يهدف لمعالجة ضعف الجهد الحاصل علاوة على الاعتداء الذي تعرضت له سيارات تحمل مواد كهربائية لمعالجة ضعف الجهد بمنطقة القريات.

مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أرجع الإعتداءات المتكررة التي تحدث على الرغم من بذل الشركة جهود جبارة إلى الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية، لافتاً إلى قيام مجموعة خارجة عن القانون بالدخول لمحطة سبها الشمالية وسرقت المواد الكهربائية والعبث بمحتويات المحطة.

وطالب الجهات الإعتبارية و الأمنية في المنطقة الجنوبية بضرورة أن تتحمل مسؤوليتها لحماية سيارات الشركة العامة للكهرباء وحماية مرافق الشركة، معتبراً أن الحل لإنهاء ظاهرة الإعتداء بالسرقة على السيارات التابعة للشركة هو مراقبة تجار “الخردة” المنتشرين في كل مناطق ليبيا.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية