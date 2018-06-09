 الوطنية للنفط ترحّب بقرار فرض عقوبات على المهرّبين الليبيّين

رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالقرار الجماعي الذي اتخذته لجنة العقوبات المعنية بالدولة الليبيّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة.

وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط – بحسب مكتب الYعلام – بالجهود التي يقوم المجتمع الدولي ببذلها لتقديم الأفراد المستفيدين من تهريب المهاجرين والإتجار بهم إلى العدالة، داعية إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بما في ذلك مهربي الوقود و الذين يحاولون سرقة النفط الخام و الذين يستغلّون البؤس الإنساني ويسعون فقط إلى زعزعة استقرار المجتمع الليبي.

وفرض مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، عقوبات على ستة أشخاص لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن مجلس الأمن اتخذ هذا القرار بعدما تخلت روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك ضد هؤلاء الأفراد.

وطلبت هولندا، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة الشهر الماضي، فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.

والأفراد الستة هم مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن ميلاد، وإيرمياس جيرماي، وفيتيوي عبد الرزاق، وأحمد عمر الدباشي، بحسب ما نشرت الوكالة ليلة أمس الخميس.

وذكرت رويترز، أن روسيا قد طالبت في مايو الماضي مزيدا من المعلومات بشأن التحرك المقترح، ومع رفع التحفظ الروسي دخلت العقوبات حيز التنفيذ على الفور.

وجاء المقترح بعد تسجيل مصور ظهر فيه مهاجرين أفارقة على ما يبدو يباعون كالعبيد، مما أطلق شرارة غضب دولي أواخر العام الماضي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان لها: “في الخريف الماضي هزت صور مهاجرين يباعون كعبيد في ليبيا ضميرنا وتعهد مجلس الأمن باتخاذ إجراء، والعقوبات اليوم تبعث برسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي متحد في سعيه لمحاسبة المسؤولين عن تهريب البشر والتهريب”.

ويُمكن نظام للعقوبات صدر في 2011 مجلس الأمن من فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في ليبيا.

وقد أرسل مهربو البشر، الذين يعملون دون التعرض للمحاسبة والعقاب في ليبيا، مئات الآلاف من المهاجرين بحرا إلى أوروبا، وخاصة إلى إيطاليا، منذ 2014، ولقي الآلاف منهم حتفهم خلال تلك الرحلات البحرية، وفقا لرويترز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر