إطلاق سراح تسعة مخطوفين بالجنوب بعد دفع فدية مالية

أطلق سراح تسعة مخطوفين بالمنطقة الجنوبية، من بينهم شخص متوف تحت التعذيب من قبل مجموعة مسلحة، بعد دفع فدية مالية تقدر بـ50 ألف دينار ليبي عن كل فرد.

وأوضح أهالي وذوي المخطوفين، أنه جرى خطف ثمانية أفراد سائقي الشاحنات ومعهم طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بين بلديتي وادي البوانيس والجفرة، من قبل مجموعة مسلحة قادمة من خارج حدود البلاد، وجرى اقتيادهم إلى منطقة أم الأرانب ومنها إلى داخل الأراضي التشادية.

وأكد الأهالي في بيانهم، تعرض المختطفين للتعذيب والإذلال ومساومة ذويهم بفدية مالية قدرها 50 ألف دينار ليبي عن كل فرد مختطف، مشيرين إلى دفع المبلغ الذي قدر بـ450 ألف دينار فدية عن تسعة أفراد.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وثنائهم لأهالي بلدية وادي البوانيس ومديرية أمنها وجميع مناطق الجنوب وكل من ساهم في إطلاق سراح المختطفين من أيدي العصابات الإجرامية على مجهوداتهم، بحسب نص البيان.

يذكر أن المختطفين هم: سليمان النعيم التهامي وابنه ناصر (10 سنوات)، وعمر صالح سعد القبائلي، وصالح فرج القبائلي، ومحمد صالح المعداني، وميلود محمد الزائدي، محمد أحمد بعيو، أكرم سليمان بن دردف، إضافة إلى نجيب خبز العقوري الذي توفي تحت التعذيب والعطش والجوع.

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