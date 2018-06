أبرز المناطق التي لاتزال خارج سيطرة الجيش في درنة

المتوسط :

تواصل القوات المسلحة سعيها نحو تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية التي لازالت متحصنة في عدد من المناطق بالمدينة.

وبحسب مصادر في تصريح خاص للــ” المتوسط” فأن الجماعات الإرهابية لازالت تتحصن في مناطق شعبيه اسكندر و حي القلعه ومدرسة الوحدة ومحيطه و شارع الجيش الممتد بين منطقه المغار ومسجد الصحابه ومعسكر عزوز والموحشه وشعبية غازي والجبيله والعلوه وشارع حشيشة وشارع البحر وشارع الفنار وشارع الحبس ومنطقة السواني ونادي دارنس ومحيطه والملاهي.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية تمكنت من السيطرة على الميناء البحري الرئيسي للمدينة باتجاه الشوارع الأربعه الرئيسيه والممتدة الي شارع الوادي وهي ” شارع ساحل الكورنيش و شارع الديباني وشارع البحر وشارع الجلاء.

هذا فيما رجحت مصادر آخرى بأن شارع الفنار ومشفي الهريش وشعبية غازي سيطرت عليها القوات المسلحة إلا انها انسحبت منها باعتبارها خطوة من خطوات التكتيك العسكري الخاص بحرب الشوارع ،و لازالت تتعامل مع بحذر.

