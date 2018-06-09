وزارة التعليم: زودنا 56% من طلبة الثانوية بشفرات المدار

أعلن مركز التوثيق والمعلومات بوزارة تعليم حكومة الوفاق الوطني الليبية ،عن صرف 56%من شفرات هاتفية مقدمة من شركة المدار الجديد ضمن مبادرتها لطلبة الشهادة الثانوية من العدد المستهدف.

وأضاف المدير العام للمركز يوسف أبوزويدة -بحسب الموقع الرسمي للوزارة- ، أن إجمالي الطلبة المستهدفين من المبادرة يبلغ نحو 58,504 ألف طالب وطالبة، موزعين على 816 مدرسة، في 43 مراقبة تعليمية، مضيفا أن عدد الطلبة الذين استلمو شفراتهم الهاتفية الخاصة بهم بلغو 32,660 ألف طالب وطالبة، مشيرا لاستمرار التوزيع من خلال وكلاء الشركة في مختلف المناطق .

يذكر أن المبادرة المجانية من شركة المدار الجديد تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعت بين وزارة تعليم حكومة الوفاق وشركة المدار الجديد في أبريل الماضي.

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