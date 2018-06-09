بوجلالة : لجنة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة  تجتمع الأحد في تاورغاء

قال وزير الدولة لشئون المهجرين في حكومة الوفاق الوطني الليبية يوسف بوجلاله، السبت، إن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء مصراتة ستجتمع الأحد في تاورغاء.

وبين بوجلاله أن الاجتماع لمتابعة عودة الأهالي لمدينتهم، منوها إلى أن اللجان المعنية باعمار تاورغاء أبدت استعدادها لمباشرة عملها ومنها من وصل بالفعل لحصر وتقييم الاضرار لمؤسسات الدولة كالمدارس والمستشفيات والمرافق العامة ، مؤكدا ان هناك منازال لا تحتاج مبالغ كبيرة لصيانتها.

وأضاف وزير الدولة، أن الحدث الأهم هوكسر حاجز العودة للاهالي مضيفا أن الوضع الأمني مطمئن بالمدينة.

وكانت لجنتا الحوار بين مصراتة وتاورغاء قد وقعت، الأحد الماضي، على ميثاق صلح بين المدينتين ينهي أزمة نازحي تاورغاء التي دامت قرابة 7 سنوات.

وأكد الميثاق، الذي تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، على العمل من الطرفين على طي صفحة الماضي، وتحقيق التعايش السلمي وحسن الجوار، وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي والأمن والاستقرار، وإعلاء شأن الدولة ومؤسساتها واحتكارها دون غيرها لشؤون وحفظ الأمن.

وأوضح نص الميثاق، أن هذا الميثاق يهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال من خلال رفع حالة النزاع وقطع سبل الخصومات، مشددا على أن يكون القضاء الليبي دون غيره هو المختص بالنظر في كافة المنازعات التي حدثت أو قد تحدث في المستقبل.

ودعا الميثاق، إلى عدم تعميم الأفعال والجرائم التي ترتكب من بعض الأفراد، وتحسب على مرتكبيها، لأنها أفعال شخصية ولا تخل بهذا الميثاق، على حد قوله.

وعن ترتيبات الدخول إلى تاورغاء، أشار الميثاق إلى ضمان الدخول لمن كانوا مقيمين إقامة فعلية اعتيادية بمنطقة تاورغاء قبل ثورة 17 فبراير، ممن يقرون بما ورد بهذا الميثاق وبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، والتعهد بالالتزام بما ورد بهما، مشترطا على تولي المنطقة العسكرية الوسطى وجيرية أمن مصراتة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان الدخول الآمن.

كما أكد الميثاق، على الدخول تدريجيا إلى المواقع التي تحدد في تقارير رسمية من جهات الاختصاص في مجال البحث عن المفقودين ونزع الألغام، وعلى التزام الجهات التنفيذية المسؤولة في الدولة الليبية بالإيفاء بما رتبه عليها الاتفاق الموقع بين الطرفين من التزامات.

يشار إلى أن عدد من شركات التابعة لوزارة الصحة، وصلت الجمعة إلى مدينة تاورغاء لمباشرة عملها في صيانة المستشفيات بالمدبنة فيما تصل الاحد شركة الكهرباء.

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