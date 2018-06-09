الشرطة الزراعية توكرة تشرع بوقف الاعتداءات على الأراضي الزراعية

العنوان خاص -توكرة

شرع مركز الشرطة الزراعية ( توكرة ) في أعماله وقام بإيقاف عدد من الاعتداءات على الأراضي الزراعية وحماية الأراضي المملوكة للدولة الليبية و ايقاف كافة المحاجر المخالفة .

وقال رئيس مركز الشرطة الزراعية توكرة الملازم ثاني ” وليد العبدلي ” : أنه بعد ورود عدد من البلاغات إليهم من قبل المواطنين حول بعض الاعتداءات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة من قبل بعض الأشخاص , وكذلك إحالة مساحات من الأراضي الزراعية إلى محاجر رمال ، والبدء فى تجريف الأرض الزراعية بارتفاع زاد عن 30 مترًا

وأشار العبدلي إلى أنه تم إيقاف كافة المحاجر التى أدت إلى تدهور الطريق الخاص بالمزارع والذي ليس عموميا ولا يصلح لسير عربات النقل الثقيل المقطورة ، كما ادت الي إتلاف المحاصيل الزراعية والأشجار نتيجة تناثر الأتربة والغبار.

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