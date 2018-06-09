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وفاة مواطن بتوكرة غرقا في خزان للمياه الجوفية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-توكرة

قال مدير وحدة الإعلام بمديرية أمن توكرة “خليل البرغثي ” للعنوان :إنه  وردهم إخطار بوجود شخص غارق بإحدى خزانات تجميع المياه الجوفية ” جابية ” بمزرعة في المشروع رقم (2) بمدينة توكرة.

وأضاف البرغثي أنه  تم التوجه لعين المكان على وجه السرعة وانتشال الجثة من طرف أفراد مديرية أمن توكرة و إحالتها على الطبيب الشرعي ومن تم تم إحالة تقرير الطبيب إلى النيابة والتي بدورها صرحت بالدفن .

وأشار ” البرغثي” إلى أن الشاب المتوفي يدعى “ناجي بوبكر الجازوي ” يبلغ من العمر 26 سنة غرق نتيجة لسباحته في الخزان وهو من بمدينة بنغازي وكان في زيارة لتوكرة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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