وفاة مواطن بتوكرة غرقا في خزان للمياه الجوفية

العنوان-توكرة

قال مدير وحدة الإعلام بمديرية أمن توكرة “خليل البرغثي ” للعنوان :إنه وردهم إخطار بوجود شخص غارق بإحدى خزانات تجميع المياه الجوفية ” جابية ” بمزرعة في المشروع رقم (2) بمدينة توكرة.

وأضاف البرغثي أنه تم التوجه لعين المكان على وجه السرعة وانتشال الجثة من طرف أفراد مديرية أمن توكرة و إحالتها على الطبيب الشرعي ومن تم تم إحالة تقرير الطبيب إلى النيابة والتي بدورها صرحت بالدفن .

وأشار ” البرغثي” إلى أن الشاب المتوفي يدعى “ناجي بوبكر الجازوي ” يبلغ من العمر 26 سنة غرق نتيجة لسباحته في الخزان وهو من بمدينة بنغازي وكان في زيارة لتوكرة.

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