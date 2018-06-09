ترامب يدعو ماكرون إلى إيجاد حل للأزمة في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف المعنية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى البحث عن حل للأزمة السياسية في ليبيا.

الدعوة التي وجهها ترامب للرئيس الفرنسي حول الشأن الليبي جاءت خلال اجتماع جمعهما على هامش قمة قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبرى، التي تختتم أعمالها اليوم بمحافظة كويبيك الكندية، وتضم إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية كلا من ألمانيا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وإيطاليا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب دعا إلى إيجاد حل للمشكلة الليبية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ورأى أنه في هذه الحالة فقط يمكن تحقيق نتائج طويلة الأمد.

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