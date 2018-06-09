المسماري: معركة درنة ستؤدي للقضاء على الإرهاب

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العميد احمد المسماري أن أعداد القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية في مدينة درنة كبير موضحا ان هذه المعركة ستؤدي إلى القضاء على الجماعات الإرهابية لتكون المهمة التالية هي تمشيط وتطهير المدينة من أثار الإرهاب.

وقال المسماري في تصريحات تلفزيونية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن أهالي درنة رحبوا بقوات الجيش وساعدوهم في الحرب على الجماعات الإرهابية موضحا أن التعداد السكاني للمدينة حوالي 120 ألف نسمة نزح منهم فقط 320 عائلة اليوم من منطقة شيحا.

وكان المسماري دعا المقاتلين من القوات المسلحة للحفاظ على سلامة المواطنين في المدينة مؤكدا أن الجيش سيرد على أي مصدر للنيران وأن كل من يسلم نفسه من المتطرفين سيلقى معاملة حسنة.

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