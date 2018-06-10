رشوان اصلاحات المركزي ليست الا ابرة مخدرة

في تعليق له حول ما اعلنه محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير الثلاثاء الماضي عن اطلاق اصلاحات للاختلالات الاقتصادية في الدعم وسعر الصرف بحسب وصف الكبير.

قال الخبير المالي والرئيس السابق لمصرفي الوحدة والتجاري الوطني الاستاذ سعيد رشوان أن الاصلاحات المطلوبه الان يجب ان تكون اصلاحات مؤقته ( بمعني ادارة ازمه ) تتناسب مع الظروف الحاليه التي تساهم في ايجاد حل لمشكلة ومعاناة المواطن اليوم ، بمعني الحديث علي رفع الدعم وتغيير سعر الصرف ليس وقته اوغير مناسب الان في تقديري . وقال رشوان في تعليقه الذي ارسله الى بوابة افريقيا الاخبارية أن هذه الاصلاحات يجب ان لا تمس الهيكل الاقتصادي ولا التشريعات القائمه إلا للضرورة القصوي و بشكل مؤقت .

والحلول والاصلاحات الاقتصاديه التي تستهدف الحلول الاقتصاديه تتأتي منطلقه من دراسات وطنيه عميقة ولابأس من بعض الاستشارات اذا لزم الامر وليس التعليمات الخارجيه لا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولا غيرهما . ونبه رشوان الى أن هذه الاصلاحات لا تكون الا بعد الاستقرار وسيادة القانون و اختيار المؤسسات الدستوريه اي بعد الانتخابات واقرار الدستور او اعلان وثيقة دستوريه مؤقتة تنتج عنها سلطة شرعيه منتخبة بإراده وطنيه حره .

واوضح رشوان أن الامر هنا يحتاج الي اعادة توزيع الثروة وترتيب اولويات وتحديد هوية الاقتصاد ومضاعفة الدخل وتشغيل الموارد المعطله بمعني حزمه من السياسات الشامله التي تهدف الاستثمار في الموارد والقطاعات والبنيه التحيه والتنميه المستدامه و الاعمار .

واصدار التشريعات الاقتصاديه المطلوبه . هذا كله لا يتأتي الا بوجود دولة لها سلطتها الدستوريه والقانونيه تتوحد فيها كل المؤسسات التنفيذيه والماليه والنقديه . اما الابر المخدره ورشوة المواطن من اقرار علاوة العائلة ورفع المخصصات من العمله الاجنبيه السنويه لارباب الاسر هذه لا تقع في إطار الاصلاح الاقتصادي ولكن عباره عن امتصاص الغضب في شكل مسكنات مؤقته وحتي وإن كانت لها بعض الايجابيات .

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