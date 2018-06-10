أمن طرابلس تحذر حاملي الأسلحة غير المرخصة

دعت الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى المواطنين إلى التعاون معها في تحقيق أعلي درجات الأمن والأمان بالمدينة حرصاً على سلامة المواطنين خلال أيام رمضان وعيد الفطر.

وطالب الغرفة في بيان لها المواطنين بعدم التجول بالسيارات ذات الزجاج المعتم والتي بدون لوحات معدنية مشيرة إلى انه سيجري تكليف تمركزات أمنية للتفتيش على المخالفين وحجز المركبات الآلية تنفيذا لقانون المرور.

وأوضحت الوزارة انه سيتم ضبط كل من يحمل سلاح ناري أو ذخائر غير مرخصة وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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